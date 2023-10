Ninja non le manda a dire: pioggia di critiche a COD Modern Warfare 3 e alla community

Dopo il boom negli anni d'oro di Fortnite, Ninja è rimasto nell'ombra pur continuando a trasmettere su Twitch. Nel corso delle ultime ore, però, si sta parlando nuovamente dello streamer per via delle dure parole rivolte durante una diretta a Call of Duty Modern Warfare 3 e alla community dello sparatutto.

Come potete vedere nella clip in calce alla notizia, mentre Ninja giocava tranquillamente a Fortnite è esploso in una pioggia di critiche nei confronti della serie. Oltre ad aver usato appellativi poco piacevoli per gli appassionati di Call of Duty Modern Warfare 3, il noto personaggio ha anche criticato quello che definisce come un ciclo infinito che si ripete ad ogni episodio della serie Activision: secondo Ninja, tutti sono felici a ridosso della nuova uscita per poi giocarci un paio di mesi, abbandonarlo tra le critiche e tornare ad entusiasmarsi all'annuncio del successivo COD.

Se da una parte c'è chi non ha apprezzato le dure parole dello streamer che ha fatto la fortuna grazie all'accordo con Microsoft per trasmettere in esclusiva su Mixer (piattaforma che poi è fallita, consentendogli di tornare su Twitch), vi è anche chi lo difende. Probabilmente, infatti, in moltissimi stavano chiedendo a Ninja di giocare la Beta di Modern Warfare 3 in diretta e, all'ennesima richiesta, il ragazzo è 'esploso'.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che un semaforo sta spaventando i giocatori della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.