Ninja: la nuova mappa di Fortnite Capitolo 2? La gente potrebbe stancarsi presto

Durante uno streaming con Dennis "Cloak" Lepore incentrato sui leak di Fortnite Capitolo 2, Ninja ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, gli autori di Epic Games avrebbero bisogno di "molto di più di una nuova mappa" per fare in modo che Fortnite continui ad avere successo nel lungo periodo.

"Nella Stagione 11 vedremo il lancio di una nuova mappa e questo è quanto", ha esordito in maniera perentoria lo streamer di Fortnite più famoso del mondo, salvo poi aggiungere che "la gente però potrebbe abituarsi e stancarsi molto rapidamente della nuova mappa. Quello che voglio dire è che se persone come MOTOR di Fnatic guardano con entusiasmo alla cosa e la reputano fantastica, io preferisco essere molto più cauto".

A spingere insolitamente alla cautela il mai troppo pacato Ninja sembrerebbe essere la constatazione che "è molto importante rendersi conto del fatto che c'è voluto un sacco di tempo affinché tutti si abituassero alla mappa originale di Fortnite, con tutte le aggiunte folli che hanno integrato di volta in volta".

Il parere di Ninja, quindi, non è troppo dissimile da quello dei tanti appassionati di Fortnite che guardano con scetticismo all'introduzione di una nuova isola, soprattutto se il suo lancio dovesse coincidere con l'abbandono della mappa attuale, come avvenuto di recente in Apex Legends con la rimozione di Kings Canyon nella Stagione 3 (salvo poi essere riproposta in versione notturna con l'evento di Halloween).

Quanto a Ninja e al suo chiacchierato approdo su Mixer dopo aver lasciato Twitch, su queste pagine potete leggere le rivelazioni della moglie di Tyler Blevins su cosa ha spinto Ninja a passare su Mixer.