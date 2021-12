Ninja Onesie 4G, arriva la tuta da gamer con apertura rapida per... correre in bagno

Su queste pagine vi abbiamo già parlato di Bauhutte, azienda giapponese specializzata in articoli da gamer, solamente pochi mesi fa ha presentato il letto per videogiocatori e adesso arriva una novità, la versione aggiornata della popolare (almeno in Asia) tuta da gamer Ninja Onesie 4G.

Damegi 4G (Ninja Onesie 4G per il mercato occidentale) è una comoda tuta di felpa pensata per i videogiocatori e dotata di un largo cappuccio pensato per adattarsi all'uso con le cuffie, tasche per smartphone, mouse e controller, copri mani riscaldati e una comoda zip a chiusura intera fino al naso.

Bauhutte ha presentato ora una versione aggiornata della tuta dotata della funzionalità "Drop Seat System 6.0" ovvero un sistema di sgancio rapido dei pantaloni per poter correre in bagno in tutta serenità e senza troppi intralci. Per quanto possa sembrare strana l'idea è stata particolarmente apprezzata e su Amazon le recensioni sono particolarmente positive, con una valutazione globale del prodotto pari a 4.3 stelle su 5.

Il prezzo di Ninja Onesie 4G? 99 dollari, spese di spedizione e costi doganali esclusi. Al momento l'articolo è sold-out sul sito del produttore su Amazon Japan ma Bauhutte promette l'arrivo di nuove scorte a breve per far fronte all'elevata domanda dei consumatori.