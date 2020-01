Ninja è preoccupato per il nuovo motore fisico di Fortnite: stravolgerà tutto

La scorsa settimana Epic Games ha annunciato che a inizio febbraio lancerà un nuovo corposo aggiornamento di Fortnite che modificherà il motore fisico alle fondamenta grazie all'adozione di Chaos, middleware targato Unreal Engine. Ninja si è detto molto preoccupato per questa scelta.

Questa grande novità avrà ovviamente ripercussioni anche per quanto riguarda la Stagione 2 di Fortnite al via il 20 febbraio: "sicuramente cambierà tutto, tutto. Ho tante domande, non so se sia mai accaduto qualcoa di simile", con queste parole esordisce Ninja, che poi continua "cosa succederà quando e se rimuoveranno gli edifici? Parlo seriamente... secondo me possiamo aspettarci cambiamenti drastici. Probabilmente non rimuoveranno le armi per farne un titolo pacifista... o almeno spero."

Ninja chiede poi un aggiornamento di Fortnite follemente originale che possa riportare il gioco agli antichi splendori, quando "tutto era molto grezzo e tutti noi giocavamo male", situazione che ovviamente molto difficilmente potrà accadere.

Epic sta puntando forte sulla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, non è chiaro se la compagnia pubblicherà altri aggiornamenti in attesa del 20 febbraio (data di avvio della nuova season) o se non avremo contenuti inedito fino ad allora, probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

E voi cosa ne pensate delle parole di Ninja?