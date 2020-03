Ninja alle prese con Fortnite: sconfitta in Battle Royale per un problema di ping

Tra i giocatori più celebri e conosciuti nel panorama di Fortnite: Battaglia Reale troviamo il giovane Tyler "Ninja" Bevin, streamer ora attivo in esclusiva sulla piattaforma Mixer, di proprietà di Microsoft.

Il videogiocatore, che vanta un seguito decisamente imponente di pubblico, è solito intrattenere i propri iscritti dedicandosi a diverse sessioni di gameplay in diretta. Nonostante il battle royale di Epic Games non rappresenti l'unico videogioco protagonista delle trasmissioni di Ninja, il titolo resta sicuramente uno dei punti forti delle attività del pro-player.

Recentemente, quest'ultimo è stato tuttavia colpito da uno sfortunato scherzo del destino. Impegnato in una competizioni in modalità Solo all'interno della Battaglia Reale, lo streamer è infatti stato interessato da una problematica di natura tecnica proprio nel momento meno opportuno. Dopo essere riuscito a sopravvivere a tutti gli altri concorrenti, Ninja si è ritrovato a restare in campo in compagnia di un solo altro giocatore. Purtroppo, un improvviso problema di ping ha reso impossibile concludere la partita in modo per lui favorevole: lo streamer si è così visto soffiare la preziosa vittoria!



La figura di Tyler Bevin è ormai decisamente nota tra il pubblico, tanto che apparentemente è persino in arrivo un Funko Pop di Ninja. In chiusura, ricordiamo agli appassionati del battle royale che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida alla Stagione 2 di Fortnite Battaglia Reale.