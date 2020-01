Ninja è il pro player più ricco del mondo, ha rifiutato un'offerta per restare su Twitch

Ninja è il giocatore più ricco del mondo, secondo quanto riportato da Forbes, che ha recentemente stilato la classifica dei pro player con i maggiori guadagni. Nel 2019 Tyler Blevins ha guadagnato 17 milioni di dollari in gran parte grazie alla partnership con Adidas ed alla collaborazione con Red Bull e altri sponsor.

A questo flusso di denaro bisogna aggiungere il compenso ottenuto da Microsoft per passare a Mixer, cifra però mai confermata ufficialmente, secondo alcune fonti si parlerebbe di 20/30 milioni di dollari per un contratto pluriennale esclusivo. In seconda posizione troviamo PewDiePie con 15 milioni di dollari incassati lo scorso anno, grazie principalmente alle entrate del suo canale YouTube e ad alcune sponsorizzazioni minori.

Kotaku rivela poi un retroscena su Ninja, a quanto pare Twitch avrebbe cercato di trattenere una delle sue star di punta in tutti i modi, mettendo sul piatto un'offerta pari a 15 milioni di dollari per un contratto esclusivo di tre anni, cifra però non in grado di rivaleggiare con le proposte di Facebook Gaming e sopratutto Mixer di Microsoft.

Proseguendo nella classifica stilata da Forbes troviamo Preston e Markplier (YouTuber specializzato in gameplay di Minecraft) entrambi con un fatturato di 14 milioni di dollari. Shroud si ferma a 12.5 milioni di dollari mentre in posizioni più basse troviamo VanossGaming (11.5 milioni di dollari), Jacksepticeye (11 milioni) e gli streamer TimTheTatman e Nickmercs a quota 8 e 6 milioni di dollari rispettivamente.