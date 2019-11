Ninja entra nel mondo dei comics diventando il protagonista di una graphic novel

Tyler "Ninja" Blevins non intende fermarsi: giocatore professionista di Fortnite, streamer tra i più celebri in circolazione, attualmente legato a Mixer da un contratto in esclusiva, era già entrato nel mondo dell'editoria a inizio anno con un libro ricco di consigli per affrontare il battle royale di Epic Games.

Non pago, ha ben pensato di entrare anche il mondo dei comics, apprestandosi a lanciare sul mercato una graphic novel nella quale ricopre il ruolo d'assoluto protagonista. L'opera di 144 pagine, intitolata Ninja: The Most Dangerous Game, vede Blevins accreditato come autore assieme al veterano Justin Jordan, e vanta illustrazioni realizzate dall'esordiente Felipe Magaña. La storia comincia con l'apparizione di un misterioso pacco davanti alle porte delle abitazioni di Ninja e di altri streamer. Al suo interno trovano un controller, che rapidamente si trasforma in un robot che li teletrasporta in un altro mondo, nel bel mezzo di una partita battle royale per 100 partecipanti.

La redazione di Polygon, che ha già avuto modo di leggere la graphic novel, ha apprezzato gli ottimi disegni, l'azione sempre fluida e l'espressività dei personaggi. La storia in sé, invece, è stata descritta come "derivativa". Ninja: The Most Dangerous Game verrà venduto negli Stati Uniti d'America dal 3 dicembre al prezzo di circa 16,99 dollari, e a giudicare dalla descrizione rappresenta la prima di una serie di graphic novel. In calce di questa notizia trovate alcune pagine in anteprima.