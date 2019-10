Ninja racconta gli esordi e le fortissime riserve dei genitori per la sua scelta

Ospite del The Daily Show (talk show condotto da Trevor Noah) per parlare del suo libro, Ninja ha raccontato i suoi inizi nel mondo del gaming e dello streaming e di come i genitori (esattamente come accade per molti) non erano affatto convinti della sua scelta di giocare ai videogiochi.

Preparandosi per il suo primo torneo di Halo, all'epoca ospitato dalla Major League Gaming, Ninja ha raccontato le fortissime riserve di sua madre sulla faccenda. "...mia madre ha fatto venire mio padre al mio primo torneo". "Pensava, era Major League Gaming, pensava che fosse una truffa, una compagnia che attirava i bambini per molestarli”.

Qualche tempo fa Ninja era già intervenuto sull'argomento ricordando come i giocatori professionisti moderni possono contare su un ambiente diverso, più strutturato, perché ora è possibile competere comodamente da casa senza dover per forza spiegare ai genitori i motivi per i quali dovrebbero sobbarcarsi le spese di volo o l'hotel e altre spese di viaggio per andare a giocare fisicamente in qualche location.

Ora tutto è molto più accessibile e ha reso più facile per i giocatori più giovani essere coinvolti nella scena competitiva, permettendone la crescita. Ninja è stato uno di quelli che, in qualche modo, è stato baciato dalla fortuna, nonostante le perplessità dei genitori e una scena esport ancora “selvaggia”. Non solo: lo streamer più popolare al mondo è evidentemente dotato di un grande spirito imprenditoriale, per esser arrivato dov'è ora.



l'intero intervento è possibile vederlo a questo indirizzo.