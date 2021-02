Ninja resta su Fortnite: lo streamer smentisce il suo ritiro dal battle royale

Nel corso delle ultime settimane, il rapporto tra Ninja e Fortnite è stato piuttosto turbolento, sopratutto in seguito a lamentele del pro player legate all'azione di alcuni giocatori incontrati in lobby.

Questi ultimi, accortisi della presenza in-game del noto streamer, hanno infatti preso ad accerchiarlo, senza condurre la propria partita secondo dinamiche consuete. La reazione particolarmente sentita da parte dello streamer aveva condotto persino a speculazioni su di un abbandono di Fortnite: Battaglia Reale da parte di Ninja. Non si tratta certamente della prima volta che tale ipotesi si riesce a far strada tra le community di giocatori appassionati del battle royale. Questa volta, tuttavia, Tyler Blevins ha deciso di rompere gli indugi e di offrire un commento diretto in merito a tali voci di corridoio.



Al Tweet condiviso da un utente su Twitter, il content creator ha commentato con una smentita. Riferendosi alla sua presunta intenzione di abbandonare per sempre l'isola di gioco del free to play, Ninja ha scritto: "Tutto questo è completamente falso. Amo Fortnite: Battaglia Reale e in un qualche modo lo giocherò sempre". Come potete verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, dunque, il noto pro player dei record di seguito non ha alcuna intenzione di lasciare i lidi virtuali del gioco Epic Games.