Ninja sostiene che Fortnite sia più complesso del football e parte la polemica

Ancora una volta è scoppiata una polemica a causa di una dichiarazione sui social network da parte di Tyler "Ninja" Blevins, il celebre streamer che di recente è passato da Twitch a Mixer, la piattaforma targata Microsoft.

In un suo recente tweet il giocatore professionista ha criticato i giocatori di football che commettono errori. Ecco la traduzione del post originale:

"Non comprenderò mai perché le squadre di football dei college o dell'NFL diano spazio a giocatori che sbagliano dei semplici calci. Sono sicuro ci siano moltissimi giocatori negli Stati Uniti d'America che non sbaglierebbero mai un banale calcio. Mi sembra una cosa molto stupida, mi piacerebbe sapere la vostra opinione al riguardo."

Non ci è voluto molto prima che in molti gli facessero notare come anche i giocatori professionisti di Fortnite Battaglia Reale possano sbagliare un colpo durante una qualsiasi partita.

Questa è stata la risposta di Blevins:

"Questa è la peggior risposta di sempre. Fortnite richiede abilità di movimento, costruzione, modifica, rotazione e mira. Non ci sono "posizioni" in Fortnite. L'unico obiettivo di un "kicker" è quello di calciare. È un'analogia orribile e imbarazzante."

L'idolo di tutti i giocatori del battle royale di Epic Games sostiene quindi che giocare a Fortnite sia un'attività molto più complessa rispetto al football e a molti proprio non è andata giù tale affermazione.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

