Ninja è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres, e ovviamente ha giocato a Fortnite!

Dopo aver battuto qualsiasi record su Twitch ed essere diventato il primo giocatore professionista ad apparire sulla cover di ESPN Magazine, Tyler “Ninja” Blevins è arrivato anche in televisione.

Nella giornata di ieri, il noto streamer è infatti stato ospite del Talk Show di Ellen DeGeneres, uno dei volti più noti della televisione statunitense. Come prevedibile, i due hanno giocato a Fortnite... o almeno ci hanno provato. Durante l'incontro Ninja ha cercato di insegnare alla comica come si gioca, ma i suoi tentativi si sono rivelati vani. Su suggerimento di Ellen ha anche provato a comportarsi da pacifista, ma potete facilmente immaginare come è andata a finire. Potete vedere l'esilarante incontro tra i due nei video allegati a questa notizia.

In questo modo, Ninja si è fatto conoscere anche dal pubblico generalista, normalmente non avvezzo ai videogiochi e alla scena competitiva. Nel presentarlo, Ellen ha fatto notare che Epic Games guadagna centinaia di milioni di dollari al mese con Fortnite, che a sua volta permette a persone come Ninja di guadagnare milioni di dollari all'anno. Un fenomeno che non sta passando inosservato nemmeno al di fuori dell'ambiente videoludico.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nella Battaglia Reale sono attive le sfide della Settimana 3 della Stagione 6. Ieri Epic Games ha semplificato la procedura di ottenimento del dorso Portale Infestato del costume Milite Teschio e ha disabilitato i Missili Teleguidati.