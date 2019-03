Ninja è stato pagato un milione di dollari per sponsorizzare Apex Legends?

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, Tyler "Ninja" Blevins avrebbe ricevuto un compenso di un milione di dollari per promuovere il lancio di Apex Legends.

Ninja ed Electronic Arts non hanno confermato la notizia, quest'ultima si è limitata a dichiarare di aver "promosso Apex Legends con una ricca campagna promozionale che include accordi con numerosi creatori di contenuti."

Tyler Blevins è attualmente lo streamer di Fortnite numero uno al mondo ed uno dei più popolari in assoluto con oltre 21 milioni di iscritti su YouTube e 13 milioni su Twitch, senza contare il grandissimo seguito su Instagram e altri social network come SnapChat. I guadagni di Ninja sono pari a circa 500.000 dollari al mese, la cifra citata da Reuters potrebbe quindi non essere troppo distante dal compenso richiesto dal content creator per promuovere il lancio del nuovo Battle Royale Apex Legends.

Gli sforzi economici di Electronic Arts sembrano in ogni caso aver dato importanti frutti, con Apex Legends che ha recentemente raggiunto e superato quota 50 milioni di giocatori, numeri importanti in vista dell'imminente avvio della Stagione 1, che potrebbe partire durante la prossima settimana o in ogni caso entro la fine di marzo, come più volte ribadito e confermato dagli sviluppatori di Respawn.