Ninja stecca a Times Square ma chiude il 2018 con 10 milioni di dollari!

La pioggia battente dell'evento di Capodanno della centralissima Times Square di New York non prometteva nulla di buono per Ninja e così è stato. Il famoso streamer e pro player di Fortnite ha infatti invitato gli spettatori del Fortnite x Ninja a ripetere la "famosa" Floss Dance, ma senza riuscirvi.

Per le spietate regole di internet, la magra figura fatta da Tyler Blevins è diventata subito virale e generato un mare di meme, commenti sui principali social e reazioni a caldo in un colorato caleidoscopio di emozioni e giudizi che ben rappresentano la portata del "fattaccio" compiuto dal povero Ninja. D'accordo, magari non così "povero", considerando la mole spropositata di denaro guadagnato da Tyler nel corso del 2018.

Nell'intervista concessa ai giornalisti di CNN poco prima di lanciarsi nella maratona di streaming dello show newyorkese di fine anno incentrato su Fortnite Battaglia Reale, il "coreografo mancato" Ninja ha infatti ammesso di aver guadagnato poco più di 10 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, un'ascesa irresistibile sancita dal record per il singolo streaming di Twitch più visto nella storia della piattaforma (con i 667.000 utenti connessi al Ninja Vegas Event di aprile) e dal premio per il canale YouTube cresciuto maggiormente nel 2018 (raggiungendo la spaventosa, e per certi versi inquietante, cifra di 10 milioni di iscritti).

Ringraziamo gli utenti della community di Everyeye per la segnalazione e cogliamo l'occasione per augurare buon anno a tutti i nostri affezionati lettori... rigorosamente senza Floss Dance!