Che fine ha fatto Ninja, lo streamer di Fortnite?

Ricordate Tyler Blevins, lo streamer noto ai più con lo pseudonimo di Ninja che nei primi anni di Fortnite Battaglia Reale ha avuto un successo incredibile? Scopriamo che fine ha fatto dopo l'esplosione di popolarità degli scorsi anni.

Come ben ricorderete, Ninja strinse un accordo con Microsoft per trasmettere in esclusiva le sue dirette su Mixer, la piattaforma che il colosso di Redmond creò per sfidare Twitch. Purtroppo, però, le cose non andarono bene per Mixer e il portale chiuse: questo evento volse a favore dello streamer, poiché non fu più costretto a fare dirette in esclusiva sulla piattaforma ma al tempo stesso poté tenersi i circa 30 milioni di dollari dell'accordo.

Quando nel luglio del 2020 ci fu la chiusura di Mixer, Ninja sparì per qualche settimana e tornò a settembre in pompa magna, dopo aver siglato un nuovo accordo con Twitch. La situazione non ha subito grossi cambiamenti per circa due anni, poiché nel settembre 2022 il noto streamer modificò tutti i suoi profili social e decise di prendersi una pausa.

Ad oggi, Ninja è tornato a trasmettere i suoi match su Twitch ed è stato molto attivo nel corso della Stagione OG di Fortnite. Certo, le sue dirette non seguono un calendario ben preciso ed il seguito attuale non è più quello di un tempo (ha comunque 19 milioni di follower su Twitch), ma si tratta di un personaggio che muove ancora discreti numeri ed è molto seguito sui profili social.