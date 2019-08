Ninja e altri streamer di Fortnite diventano dei 'Funko Pop' giocabili in AR

Dopo essere salito agli onori delle cronache per via del suo passaggio a Mixer, il 28enne Ninja, al secolo Richard Tyler Blevins, torna a far parlare di sé per via di una nuova interessante iniziativa che sicuramente farà felici i suoi fan. Questa volta, il popolare streamer diventa un personaggio giocabile.

Infatti, LAMO, azienda che produce statuette simili ai Funko Pop, ha deciso di realizzare delle "action figure" degli streamer di Fortnite Ninja, summit1g, LIRIK, TimTheTatman e Dr. DisRespect, cercando però di fornire all'acquirente anche un'esperienza interattiva. Per questo motivo, l'applicazione LAMO AR Vynil permette ai fan di Ninja e soci di scannerizzare il QR Code presente nella confezione di vendita delle statuette per giocare con il proprio beniamino. Non manca la possibilità di effettuare un unboxing virtuale del "Funko Pop" e di usare il modello 3D associato allo streamer in un ambiente a realtà aumentata.

Ogni streamer dispone di poteri, skin e veicoli unici e può essere usato come personaggio giocabile all'interno di una sorta di "beat'em up" per otto giocatori. "Le statuette Lamo offrono un valore pari o superiore al loro prezzo in contenuti in-game per il videogioco, che verrà lanciato in alpha la prossima settimana e arriverà in Accesso Anticipato a settembre sui PC Windows", ha dichiarato un portavoce di LAMO. Sembra essere prevista anche una versione console, che potrebbe non richiedere l'acquisto dei prodotti per giocare.