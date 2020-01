Ninja svela perchè molti streamer vogliano la morte di Fortnite

Stando alle parole di Ninja, molti dei suoi colleghi attualmente vorrebbero fortemente vedere sparire Fortnite per fare spazio ad un nuovo gioco che possa a sua volta di ventare un nuovo fenomeno di costume come accaduto per il Battle Royale di Epic.

Non è un mistero che molti grandi nomi siano ormai schierati contro Fortnite, con Epic accusata di non riuscire più a coinvolgere la community e di "fare di tutto per allontanare i giocatori, distruggendo tutto quello che ha creato"... ma qual è il motivo alla base di questo apparente odio per il gioco?

Stando alle parole di Ninja, molti dei suoi colleghi sarebbero delusi dalla difficoltà di emergere in un panorama sempre più competitivo. In altre parole, gli streamer di Fortnite sono talmente tanti che riuscire a farsi un nome è diventato sempre più difficile, di conseguenza sarebbero in molti a sperare nella nascita di un nuovo fenomeno, così da potersi fare un nome in una scena emergente.

"Sono bravo, ma nessuno mi guarda... colpa di Fortnite, fa schifo! Fortnite è cattivo!", queste le parole di Ninja, che poi incalza "quando verrà fuori un nuovo gioco? Così potrò fare gli streaming e diventare fortissimo!" facendo il verso a quelle personalità che da tempo se la stanno prendendo con il gioco.

Ninja, dal canto suo, è convinto che Fortnite non morirà mai e non sembra essere dispiaciuto da questa ipotesi. Anche dopo l'abbandono di Twitch per Mixer, Tyler è rimasto fedele al Battle Royale di Epic pur iniziando a giocare con titoli di diverso tenero come Gears 5 e Call of Duty Modern Warfare.