Ninja e SypherPK svelano perchè molti pro player stanno abbandonando Fortnite

Nonostante resti il Battle Royale più famoso e popolare del mondo, Fortnite sembra essersi attirato le ire di molti streamer e pro player, i quali stanno abbandonando il gioco dopo averlo giocato ininterrottamente per oltre due anni. Ma perchè?

Ninja e SypherPK sono tornati sull'argomento citando l'abbandono da parte di Rhux e Poach, decisione che ha aperto molti spunti di discussione. Ninja parla principalmente di problemi tecnici che spingerebbero i pro player ad abbandonare Fortnite, ad esempio recentemente Tfue ha molti problemi di ping, tanto da essere arrivato a considerare di cambiare città per risolverli.

Tra glitch continui, server spesso in down, lag, ping e altre problematiche, i giocatori sarebbero stufi e non avrebbero più voglia di continuare a divertirsi in queste condizioni. Epic Games dal canto suo è consapevole della situazione ed ha più volte annunciato di essere al lavoro per risolvere tutti i disservizi, con ogni probabilità però è necessario più tempo del previsto per ripristinare il corretto funzionamento di Fortnite nel suo complesso.

Anche nomi di peso (come il già citato Tfue) sembrano essere stanchi di Fortnite, Epic Games dovrà necessariamente trovate una soluzione per evitare che streamer e giocatori decidano di abbandonare il suo Battle Royale per passare in pianta stabile ad altri giochi.