Da Ninja Theory a 343 Industries: alla scoperta degli Xbox Game Studios in vista di Xbox Series X

Da The Coalition a Rare, passando per Obsidian, Ninja Theory e 343 Industries, gli studi interni di Microsoft sono già al lavoro da tempo su giochi per Xbox Series X: facciamo chiarezza sulla struttura dei First Party raggruppati sotto l'etichetta Xbox Game Studios.

La galassia di sussidiarie dirette da Matt Booty sta pianificando l'avvento di Xbox Series X: sin dal lancio della prossima console casalinga di Microsoft, i team interni degli Xbox Game Studios promettono di rimpolpare la ludoteca di XSX e delle altre piattaforme della famiglia Xbox (ivi comprese, quindi, Xbox One e PC Windows 10) con giochi che copriranno il più ampio ventaglio di generi.

Al netto dei progetti non ancora annunciati, sappiamo già di doverci attendere da fine 2020 il lancio di titoli del calibro di Halo Infinite. Sempre nel corso della prima fase del ciclo di vita di XSX assisteremo poi all'uscita di Senua's Saga Hellblade 2, Forza Motorsport 7 o Gears of War 6, e questo per tacere dei rumor legati a Fable 4 e ai progetti di Rare e Obsidian (qualcuno ha detto The Outer Worlds 2?).

Eccovi allora il nostro video di approfondimento accompagnato dallo speciale sui team interni di Microsoft al lavoro su Xbox Series X. Sulle nostre pagine trovate anche la guida agli studi first party di Sony in vista di PS5.