Ninja Theory annuncia The Insight Project, strumento contro le malattie mentali

Ninja Theory, studio acquisito da Microsoft lo scorso anno, ha annunciato The Insight Project, un'ambiziosa combinazione tra tecnologia, game design e neuroscienza clinica nata con l'obiettivo di trattare le malattie psichiche e promuovere il benessere mentale.

Per la realizzazione di The Insight Project, lo studio britannico si sta avvalendo della collaborazione di Paul Fletcher, psichiatra e professore di Neuroscienze della salute presso l'Università di Cambridge, con l'intenzione di creare uno strumento accessibile a chiunque. La strada, tuttavia, è ancora molto lunga: per stessa ammissione dei promotori del progetto, l'annuncio è avvenuto in una fase precoce per rendere l'intera fase di sviluppo il più trasparente possibile.

Le malattie mentali stanno diventando sempre più frequenti, un problema che Ninja Theory ha preso molto a cuore e ha già affrontato in Hellblade: Senua's Sacrifice, eccellente titolo pubblicato nel 2017. Secondo le più recenti evidenze, stati mentali come la paura e l'ansia sono il frutto dell'interazione tra fattori biologici, psicologici e ambientali. Ninja Theory e il dottor Paul Fletcher ritengono che i videogiochi siano in grado di aiutare le persone in tanti modi, alcuni dei quali ancora inesplorati e/o poco sfruttati. Come? Creando delle esperienze di gioco personalizzate con l'ausilio di dispositivi indossabili, grazie alle quali le persone possono sentirsi a proprio agio e imparare a riconoscere (e infine a controllare), le sensazioni fisiche e psicologiche positive tra le forze che guidano stati come paura, ansietà e altre condizioni negative soggettive.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di The Insight Project, ricco di informazioni sul progetto, e a guardare il video di presentazione allegato in coma a questa notizia. A proposito, Microsoft ha confermato che Ninja Theory sarà all'X019 di Londra, evento in programma dal 14 al 16 novembre: nuova IP per Xbox Scarlett?