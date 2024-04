Ninja Theory: il co-fondatore parla del suo abbandono, grande fiducia in Hellblade 2

Tameen Antoniades ha lasciato Ninja Theory, dopo aver contribuito alla fondazione e alla crescita del team britannico noto per giochi come DMC: Devil May Cry, Hellblade, Enslaved Odyssey, Hellblade e altri ancora.

Antoniades, che ha da sempre ricoperto un ruolo centrale all'interno del team dirigenziale di Ninja Theory, si è per la prima volta espresso pubblicamente la sua decisione, e ha fatto brevemente riferimento al secondo capitolo della serie di Hellblade, di cui è si è detto molto fiducioso.

"Fuori dal sacco. Ho lasciato Ninja Theory, la compagnia che ho fondato e guidato creativamente per oltre 20 anni", esordisce Antoniades nel messaggio che potete consultare più in basso. "Esausto, orgoglioso e soddisfatto, ero pronto a lasciare Hellblade, ma sono rimasto per altri due anni per assicurarmi che le fondamenta fossero lì per raggiungere la nostra missione di realizzare arte in grado di cambiare le vite con una tecnologia che potesse cambiare i giochi, e questo lo vedrete presto con Hellblade 2". Antoniades ha quindi ringraziato i suoi ex colleghi di Ninja Theory, ed ha assicurato che lo studio è in buone mani sotto l'egida di Microsoft.

In attesa dell'uscita in programma per il 21 maggio di quest'anno su PC e console Xbox Series X|S, Hellblade 2 è tornato a mostrarsi con una nuova serie di immagini.

