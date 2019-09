Ninja Theory, non solo Bleeding Edge: il team di Hellblade al lavoro su un secondo gioco!

La famiglia degli Xbox Game Studios si è progressivamente ampliata nel corso dell'ultimo anno: tra le software house che vi hanno fatto il proprio ingresso troviamo anche Ninja Theory.

Il team di sviluppo ha già presentato al pubblico uno dei propri prossimi progetti: in occasione dell'E3 2019, infatti, è stata ufficialmente mostrato il primo trailer di Bleeding Edge. Esperienza multiplayer e nuova IP di cui vi abbiamo di frequente parlato sulle pagine di Evereyeye, da ultimo con il nostro provato di Bleeding Edge, realizzato dal nostro Daniele D'Orefice in occasione della GamesCom di Colonia. Il gioco, tuttavia, non è l'unico progetto in lavorazione presso gli studi di Ninja Theory!

A svelarlo è Aaron Greenberg, General Manager of Games Marketing per Xbox, il quale ha recentemente discusso delle attività dei nuovi team parte degli Xbox Game Studios. Nel raccontare delle attività di Ninja Theory nel corso di un'intervista, Greenberg ha affermato che quando hanno acquisito il team, questo ha immediatamente presentato a Microsoft Bleeding Edge, aggiungendo però un'informazione interessante: "Tameem Antoniades, che si è dedicato ad Hellblade, il suo team è al lavoro su qualcos'altro e non ne abbiamo ancora parlato". La squadra che ha dato vita ad Hellblade: Senua's Sacrifice, capitanata da Antoniades, è dunque al lavoro su di un gioco ancora non annunciato: di cosa sperate possa trattarsi?