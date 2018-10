Ninja Theory potrebbe essere al lavoro su un Game as a Service?

Secondo una supposizione di un utente ResetEra, Ninja Theory, software house autrice di giochi come DmC: Devil May Cry ed Hellblade: Senua's Sacrifice attualmente in forza a Microsoft come studio first party, potrebbe essere al lavoro su un Game as a Service, ovvero uno di quei titoli multiplayer online che vengono costantemente aggiornati e supportati post-lancio.

Tramite un nuovo annuncio di lavoro, apprendiamo che Ninja Theory è alla ricerca di un Senior Game Analyst che possa analizzare i dati post-lancio di un nuovo progetto della compagnia non ancora annunciato. Una volta lanciato il gioco sul mercato, il candidato dovrà analizzarne quotidianamente le performance e gli Indicatori Chiavi Prestazione (ICP), ed avrà inoltre il compito di analizzare da vicino il comportamento dei giocatori. Le relazioni dell'analista dovranno quindi essere condivise con il resto della software house, in modo che gli sviluppatori possano migliorare l'esperienza di gioco secondo quanto scoperto. Fra i requisiti per il posto, vengono richieste qualità come l'apprendimento rapido e la capacità di adattamento ad un business costantemente in evoluzione.

Tutti questi dettagli hanno portato l'utente Nirolak a teorizzare che Ninja Theory sia al lavoro su un qualche tipo di Game as a Service. Sembra in effetti evidente come lo studio sia interessato a monitorare post-lancio le performance del suo nuovo gioco, ma è altresì vero che un incarico del genere può tranquillamente essere legato al lancio di un videogioco single player, o che non sia necessariamente un Game as a Service. Staremo a vedere, in ogni caso, quando Ninja Theory deciderà di presentare pubblicamente il suo prossimo titolo: l'X018, a tal proposito, potrebbe rivelarsi una buona occasione per farlo.