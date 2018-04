Ninja Theory sorpresa dalle vendite di Hellblade: Senua's Sacrifice su PC

Pur essendo stato inizialmente concepito come esclusiva PlayStation 4, Hellblade: Senua's Sacrifice, il particolare action game di Ninja Theory, ha venduto circa il 50% delle copie su PC (prima del suo arrivo su Xbox One, risalente a pochi giorni fa).

La stessa software house britannica, che ha ammesso di aver sottovalutato le potenzialità di vendita su Personal Computer, si è dichiarata sorpresa di aver addirittura pareggiato i numeri registrati su PlayStation 4, piattaforma sulla quale gli sviluppatori puntavano maggiormente.

"Inizialmente lo vedevamo principalmente come gioco per PlayStation 4, e pensavamo che sarebbe stata la piattaforma da cui avremmo ricavato più profitto, ma di fatto ne è uscito fuori essenzialmente un pareggio. Quindi, d'ora in avanti, vedremo di curare al meglio la nostra comunicazione e tutto il resto con la community PC", le parole del chief creative director Tameem Antoniades rilasciate a PC Gamer.

Un altro aspetto che ha lasciato stupiti gli sviluppatori, è che molti giocatori PC hanno utilizzato mouse e tastiera anziché un gamepad.

"Siamo rimasti colpiti dal fatto che in tanti hanno giocato con mouse e tastiera, e su questo aspetto abbiamo sbagliato all'inizio. Abbiamo rilasciato una patch in seguito, ma inizialmente avevamo sbagliato".

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile per PC e PS4 e Xbox One (qui trovate l'analisi del gioco su Xbox One X).