Ninja Theory ha tante idee anche per il single-player di Bleeding Edge

Gli sviluppatori di Ninja Theory hanno annunciato il loro nuovo gioco, Bleeding Edge alla conferenza E3 2019 di Microsoft. Non sarà però curato dal team di HellBlade: Senua's Sacrifice, capitanato dallo stesso fondatore dello studio, Tameem Antoniades.

Il gioco sarà invece sviluppato da un team più piccolo sempre di proprietà dello studio di Cambridge, e sarà il primo titolo solo multiplayer prodotto dalla software house. Tuttavia, le cose potrebbero anche cambiare in corso d'opera. Ne ha parlato il director Rahni Tucker, che ha detto che il gioco sarà sicuramente al lancio solamente disponibile in multiplayer, ma che potrebbero essere aggiunte in futuro delle campagne single-player.

"A dire il vero credo che potremmo fare delle ottime campagne single-player nel gioco. Ma si tratta di un team molto piccolo, e il multiplayer è al centro del gioco. È la cosa più importante, e non puoi farla per seconda, deve essere la prima cosa. Per me il multiplayer è il gioco. Abbiamo il potenziale per fare roba single-player in futuro, forse, perché ci sono tantissime storie interessanti da raccontare con questi personaggi, ma dovremo aspettare e vedere."

La prima Alpha Tecnica di Bleeding Edge nel frattempo arriverà Giovedì 27 Giugno. Cosa vi aspettate dal nuovo lavoro di Ninja Theory? Nel frattempo sul nostro sito trovate la video anteprima di Bleeding Edge.