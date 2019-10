Ninja Theory sarà all'X019 di Londra, la conferma di Microsoft

Microsoft ha pubblicato un Tweet per annunciare che Ninja Theory sarà presente all'X019 Fan Fest di Londra, evento in programma il dal 14 al 16 novembre e che prevede l'arrivo di numerose novità per la community Xbox.

"Partecipa anche tu a X019 a Londra, una celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox. L'evento sarà ricco di novità, anteprime e sorprese, oltre a Xbox FanFest, tutto trasmesso in diretta a partire da Inside Xbox. Migliaia di fan di Xbox saranno presenti sul posto, tanti milioni parteciperanno online. L'evento sarà trasmesso su Mixer dal 14 al 16 novembre 2019. I biglietti saranno in vendita dal 1° ottobre. È un momento di riunione per tutti noi, per chi è con noi da anni, mesi o settimane ma anche per chi sta ancora valutando se entrare a far parte della nostra comunità globale."

Ninja Theory sarà quindi uno dei protagonisti della puntata speciale di Inside Xbox che sarà trasmessa da Londra il 14 novembre, al momento non sappiamo però cosa presenterà lo studio recentemente acquisito da Microsoft. Scopriremo nuovi dettagli su Bleeding Edge o magari svelerà una nuova IP in arrivo su Xbox Scarlett? Lo scopriremo tra tre settimane.