Ninja torna sul caso Jarvis con una soluzione da proporre ad Epic Games

Si continua a parlare del caso Jarvis dei FaZe Clan: dopo essere intervenuto in difesa dell'amico la scorsa settimana, Ninja torna ora a parlare della vicenda proponendo una soluzione ad Epic Games che permetterebbe di mettere la parola fine al chiacchiericcio mediatico senza troppi strascichi.

Tyler "Ninja" Blevins lancia così la sua idea agli sviluppatori di Fortnite: "Ci ho pensato ed è giusto, non possono esserci eccezioni per quanto riguarda le punizioni per coloro che usano cheat. Ma penso che in questo caso sia necessario considerare lo stato e l'età di Jarvis, un pro player di appena 17 anni che ha sbagliato in assoluta buona fede. Un ban permanente è in giusto, forse sarebbe meglio bannarlo per sei mesi oppure un anno. Si potrebbe pensare di punirlo anche con servizi per la community, oppure con una multa, con 50.000 dollari da donare ed enti benefiche, per esempio."

Nonostante abbia abbandonato Twitch per passare a miXer, riducendo così la sua platea di spettatori, Ninja ha ancora un peso non indifferente nell'ecosistema Fortnite, chissà che gli sviluppatori non decidano di ascoltarlo. Intanto, i tabloid inglesi hanno fatto i conti in tasca a Jarvis FaZe criticando la sua decisione di monetizzare il video di scuse che ha recentemente raggiunto quota dieci milioni di visualizzazioni per un guadagno pari a 20.000 sterline.