Ninja trasloca su Mixer e Twitch cita Super Mario: lo streamer 'è in un altro castello'

Recentemente, il celebre streamer Tyler "Ninja" Blevins ha annunciato al suo ampio pubblico la decisione di lasciare la piattaforma Twitch. Il noto personaggio ha contestualmente comunicato l'intenzione di approdare sui lidi di Mixer.

Sulla piattaforma, Ninja sta già riscuotendo un ampio successo. Ad ora, a pochi giorni dal "trasloco", lo streamer, conosciuto soprattutto nell'ambito della community di Fortnite: Battaglia Reale, può già contare su oltre 600000 iscritti al suo canale Mixer: l'accoglienza da parte degli utenti della piattaforma Microsoft è stata insomma decisamente calorosa.

Nel frattempo, sui lidi di Twitch, il team della piattaforma ha trovato un simpatico espediente per comunicare al pubblico il trasferimento di Ninja. Infatti, approdando sul canale Twitch di Ninja appare ora un messaggio per il pubblico, che cita nientemeno che...Super Mario! Come potete verificare nell'immagine che trovate in calce a questa news, al suo interno possiamo apprendere che "Ninja è in un altro castello". Un riferimento che i videogiocatori appassionati alle vicende dell'idraulico della Casa di Kyoto non potranno non cogliere all'istante!



Nel frattempo, le novità nell'ambito di Fortnite: Battaglia Reale non mancano, a seguito del lancio della Stagione 10 del battle royale. Recentemente, inoltre, Epic Games ha annunciato che la MAT Skystation Shodown è ora disponibile all'interno del gioco.