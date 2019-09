Ninja trasmetterà in anticipo la campagna di Gears 5 questa notte! Ecco come seguirlo

Ancora qualche giorno di pazienza, e finalmente potremo tornare sul pianeta Sera in Gears 5. Il nuovo titolo di The Coalition si preannuncia mastodontico, con un ampio campionario di modalità (Versus, Fuga, Orda) ad affiancare l'immancabile campagna con protagonista Kait, che questa volta includerà persino un livello 50 volte più grande del solito.

Nel tentativo di rendere l'attesa più piacevole, Microsoft ha ben pensato di permettere a Tyler "Ninja" Blevins, celebre streamer entrato ufficialmente a far parte della sua scuderia, di giocare in anticipo alla campagna, chiaramente in diretta streaming per dare l'opportunità a tutti quelli che non hanno paura degli spoiler di godersi lo spettacolo. Il playthrough del ventottenne del Michigan prenderà il via questa notte a mezzanotte in punto, ovviamente sul suo canale Mixer ufficiale dove ormai trasmette in esclusiva assoluta.

La trama di Gears 5 è ambientata dopo gli avvenimenti narrati nel quarto capitolo della serie. Lo Sciame è riuscito a corrompere l'esercito robot della Coalizione, ed è pronto ad abbattersi sulle città umane. Mentre il mondo si avvia sull'orlo della distruzione, Kait si separa dai suoi compagni per svelare il mistero del suo legame con il nemico. La campagna potrà essere giocata da un massimo di tre giocatori in contemporanea, che oltre a Kait potranno controllare Del e il robottino volante Jack, una delle novità più importanti di questo quinto capitolo. Gears 5 sarà disponibile per tutti gli acquirenti della Ultimate Edition e per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 6 settembre. Tutti gli altri, invece, potranno iniziare a giocare dal 10 settembre.