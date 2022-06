Ninja Turtles Shredder's Revenge: niente Cross-Play e supporto 6 giocatori su PS4 e PS5

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge è uscito da pochi giorni, accolto positivamente da pubblico e critica, tuttavia ci sono due mancanze che riguardano le versioni del gioco per PS4 e PS5, mancanze che la community non ha mancato di far notare.

Il nuovo picchiaduro a scorrimento delle Tartarughe Ninja permette di giocare fino a sei giocatori in locale e online, questo però vale solo su PC, console della famiglia Xbox e Nintendo Switch mentre sulle console PlayStation il limite è fissato a quattro giocatori in contemporanea, come confermato anche su PlayStation Store. La versione PlayStation inoltre non supporta il Cross-Play, mancanza questa comune anche alla versione per Nintendo Switch, che supporta però la Co-Op fino a sei giocatori.

Il motivo dell'assenza della Co-Op per sei giocatori e del supporto Cross-Play su PS4 e PS5 non è del tutto chiaro, speriamo che gli sviluppatori possano fare chiarezza in seguito o aggiungere queste opzioni tramite un futuro aggiornamento gratuito per PlayStation.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge è un picchiaduro a scorrimento dallo stile rètro ispirato a produzioni come TMNT Turtles in Time per Arcade e SNES e TMNT The Hyperstone Heist per Mega Drive, titoli capace di riscuotere un enorme successo di pubblico e critica nei primi anni '90. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Ninja Turtles Shredder's Revenge.