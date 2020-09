Che fine ha fatto Ninja? Tyler ha smesso di streammare, sta lavorando a Hollywood?

Dove è finito Tyler "Ninja" Blevins? Lo streamer più famoso del mondo non da segni di vita da 24 giorni, questa la data della sua ultima apparizione, adesso però di Ninja si sono perse (nuovamente) le tracce.

Come noto, dopo la chiusura di Mixer, Ninja ha faticato a riprendere regolarmente con gli streaming, a differenza ad esempio del collega di Shroud tornato in pianta stabile su Twitch. Ninja è tornato inizialmente su YouTube e poi di nuovo su Twitch per una live con il Dr. Lupo a inizio agosto, da allora Tyler non ha più trasmesso su nessuna piattaforma.

Le uniche attività sono legate al suo canale YouTube dove con tempistiche casuali carica video dedicati alle nuove uscite, ma nessuna live è andata in onda negli ultimi 24 giorni. Che fine ha fatto dunque Ninja? Secondo EssentiallySports, Tyler sarebbe ora impegnato a Hollywood, anche se non è chiaro a cosa stia effettivamente lavorando.

Che Tyler Blevins abbia deciso di accantonare (o abbandonare?) il mondo del gaming per dedicarsi al mondo del cinema? L'ipotesi non è da scartare considerando che tempo Ninja ha firmato un contratto con una agenzia di talenti per trovare parti in film e produzioni televisive.