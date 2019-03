Ninja ucciso su Fortnite a inizio partita, la reazione in un video

Tutti noi siamo caduti almeno una volta vittime dell'ira per un videogioco, che si tratti di una sezione di un gioco particolarmente difficile, una boss fight più tosta del previsto, o la rete del pareggio subìta all'ultimo secondo su FIFA, la tentazione di scagliare il pad violentemente contro il muro l'abbiamo avvertita tutti.

E a quanto pare essere uno streamer seguitissimo non significa assolutamente non poter esserne affetti, anzi, magari fa parte dello spettacolo che si ha intenzione di offrire. È il caso di Ninja, che nonostante il successo e gli enormi guadagni (EA ha pagato a Ninja un milione di dollari per la promozione di Apex Legends, si dice), la sua bella arrabbiatura per essere stato ucciso a inizio partita in Fortnite (a proposito: domani arriva l'aggiornamento 8.20 di Fortnite!) se l'è presa eccome.

Dopo essere stato eliminato da un avversario, lo streamer ha avuto uno scatto d'ira e se l'è presa con un suo compagno di squadra, restando scontroso praticamente fino al termine della partita, quando quest'ultimo è riuscito a vendicarlo. I due poi hanno riso dell'accaduto, ovviamente dopo aver fatto la popolare "danza della L" sui poveri resti dell'avversario.

Potete vedere la sua reazione nel video in calce alla news.

E per voi, qual è stato il vostro momento d'ira più tremendo in un videogame? Siete contenti di non essere stati ripresi mentre accadeva?