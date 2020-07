Ninja, è ufficiale: lo streamer di Fortnite passa a YouTube!

Con un messaggio condiviso sui social, Ninja ufficializza il suo passaggio alla piattaforma in streaming di YouTube e, quindi, l'inizio di questa nuova avventura professionale a meno di un anno dall'abbandono da Twitch per sposare la causa di Mixer ormai destinato alla chiusura.

Per celebrare questo importante evento, Tyler "Ninja" Blevins ha deciso di organizzare uno show in streaming su YouTube per discutere del suo futuro sulla piattaforma di streaming di Google insieme agli amici TimTheTatman, Courage e DrLupo.

Lo streaming che sancisce il matrimonio di Ninja e YouTube, fissato per le ore 19:00 di quest'oggi, 8 luglio 2020, rimanda a un link che invita gli appassionati a iscriversi al suo canale per seguirne le gesta future nella dimensione battle royale di Fortnite Capitolo 2 e negli universi digitali di molti altri videogiochi.

Con questa mossa, Ninja annuncia così di voler anticipare di due settimane esatte la chiusura di Mixer e del suo ormai vecchio canale sulla piattaforma di streaming di Microsoft, entrambe previste per mercoledì 22 luglio. Nel corso dell'evento, lo streamer di Fortnite più popolare e seguito al mondo potrebbe rivelare i dettagli dell'accordo siglato con Google per sfidare Twitch e attrarre pubblico su YouTube Gaming. Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi della faccenda, ma prima vi lasciamo al "video d'esordio" di Ninja su YouTube.