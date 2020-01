Ninja vorrebbe che una nuova piattaforma prendesse il posto di YouTube

Quello di Tyler "Ninja" Blevin è un nome che prima o poi anche i non amanti dello streaming hanno imparato a conoscere, e il creatore di contenuti attivo prima su Twitch (Twitch che nel frattempo è finito sotto accusa in Russia), poi su Mixer e ovviamente anche su YouTube, ha rilasciato l'ennesima dichiarazione che farà discutere.

Stavolta Ninja se l'è presa proprio con YouTube, dichiarando che non vede l'ora che arrivi qualche altra piattaforma a soppiantarla. Parlando con i suoi compagni di squadra in Fortnite, nonché streamer a loro volta, il celebre gamer si è rivolto in particolare a Jack "CouRage" Dunlop, attivo unicamente su YouTube, dicendo: "Jack, ti voglio bene e se vuoi starò zitto, ma credo che se mai ci fosse un momento per un'altra piattaforma per fare una mossa e superare YouTube, credo sia questo."

"Ci sono troppe persone che si lamentano e non c'è un'altro posto dove andare" ha poi proseguito, rivelando anche di aver sentito un rumor che potrebbe rivelarsi davvero pessimo per gli streamer di videogiochi che utilizzano YouTube.

"Ho sentito delle voci secondo cui le pubblicità per il gaming potrebbero essere completamente rimosse" ha detto Ninja, ma gli altri streamer non hanno risposto, a dimostrazione che o non hanno idea di cosa stia parlando, o che non sia un argomento di cui abbiano piacere a discutere.

Che sia vero o meno per il momento non ci è dato sapere, ma di certo un'eventuale rimozione degli ads dai video gaming potrebbe davvero rivelarsi un brutto colpo per chi utilizza tale video come fonte di reddito.

Voi che ne pensate? Vedreste bene l'arrivo di una nuova piattaforma a soppiantare YouTube?

