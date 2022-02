Ninja vs Pokimane: anche Amouranth si scaglia nella diatriba

Il mondo degli streamer di grande successo internazionale si fa sempre più peculiare e bizzarro, tra minacce di azioni legali, hate raid e critiche feroci rivolte a colleghi.

Una circostanza che ha trovato ulteriore conferma di recente, con la minaccia di azioni legali da parte di Ninja, determinato a coinvolgere gli avvocati in una disputa che già vedeva protagoniste la moglie Jessica e la nota streamer Pokimane. Quest'ultima, che pareva determinata a lasciare la piattaforma viola, ha peraltro annunciato pochi giorni fa l'intenzione di restare invece su Twitch.

E mentre la famiglia di Tyler "Ninja" Blevins minaccia la content creator di procedere con una causa per diffamazione, interviene sulla questione anche Kaitlyn "Amouranth" Siragusa. La nota streamer ha infatti deciso di commentare ironicamente la circostanza, tramite la pubblicazione di un video sul proprio canale YouTube. Con quest'ultimo, Amouranth ha ironicamente deriso alcune delle affermazioni e prese di posizione di Ninja e della moglie. La streamer ha ad esempio evidenziato che in una street fight tra lei e la coppia, probabilmente sarebbe lei stessa ad uscirne vittoriosa, perché Jessica sarebbe troppo impegnata a cercare di fare causa a qualcuno.



Il mondo dello streaming dal grande seguito si fa sempre più bizzarro, mentre sempre più personalità di spicco entrano in conflitto tra loro.