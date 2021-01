Ninjala: 100 Jala gratis per festeggiare i sei milioni di download

Il publisher giapponese GungHo Online Entertainment ha annunciato che Ninjala per Nintendo Switch, uscito nel giugno 2020, ha raggiunto e superato quota sei milioni di download dal Nintendo eShop.

Per ringraziare la community e festeggiare questo traguardo gli sviluppatori hanno deciso di regalare 100 Jala (la moneta virtuale del gioco) a tutti coloro che effettueranno almeno un login prima del 25 marzo. Un regalo sicuramente gradito ai tanti giocatori che si intrattengono con Ninjala, uno dei free to play di maggior successo sulla console ibrida di Nintendo.

Se volete approfondire vi rimandiamo alla recensione di Ninjala, ricordandovi che il gioco è disponibile gratis sull'eShop, in esclusiva su Nintendo Switch: "GungHo Online Entertainment, con Ninjala, cerca di guadagnare il proprio posto al sole nel catalogo dell'ibrida targata Nintendo. Il titolo a base di ninja e gomme da masticare, in potenza possiede le carte in regola per essere un'hit estiva: modello di business free to play, online che non necessita di abbonamento e frenetici scontri per riempire le torride giornate che ci attendono."

Ninjala ha riscosso un buon successo al lancio con due milioni di download, cifra poi cresciuta fino a sfondare il tetto dei sei milioni di app scaricate dal Nintendo eShop in pochi mesi e senza un grande battage pubblicitario.