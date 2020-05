Ninjala: annunciata una seconda fase di beta, ecco tutte le date e gli orari

La prima beta di Ninjala non è andata esattamente come si aspettavano gli sviluppatori. I problemi di accesso ai server, i crash improvvisi e un gameplay non sempre esaltante hanno spinto i ragazzi di GungHo Works ad annunciare una seconda fase di beta con l'obbiettivo di raccogliere quanti più feedback possibili.

D'altronde il recente rinvio deciso dal publisher GungHo Entertainment, ufficialmente a causa del coronavirus, ha consentito agli sviluppatori di limare le problematiche del titolo e di lavorare con un po' più di calma. Proprio grazie al maggiore tempo a disposizione Ninjala potrà usufruire di una seconda fase di beta che avrà inizio alla fine di maggio. A seconda della zona geografica i giocatori potranno accedere alla nuova beta il 30 o il 31 maggio.



I giocatori europei in particolare potranno giocare a partire dal 31 maggio dalle ore 12:00 alle ore 21:59. Come nella prima fase, le armi a disposizione dei tester saranno limitate alle Drill Beat, Ippon Katana, SK8 Hammer e Trick Ball. Inoltre sara possibile accedere alla modalità multiplayer battle royale fino ad 8 giocatori.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ninjala uscirà il 25 giugno per Nintendo Switch. Sulle nostre pagine potete trovare il provato della prima beta di Ninjala a cura di Gabriele Carollo.