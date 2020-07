Ninjala: come invitare gli amici nelle partite multiplayer

Se avete iniziato da poco a giocare a Ninjala, il nuovo free to play disponibile solo su Nintendo Switch, avrete notato che non è possibile sin da subito invitare i propri amici nella lobby.

Non temete però, dal momento che questa funzionalità è presente nel gioco ed è necessario soddisfare un semplice requisito per sbloccarla. Per poter invitare gli amici è infatti richiesto il raggiungimento del livello 6: ciò significa che prima di poter iniziare ad invitare qualcuno nella lobby è fondamentale completare qualche partita in una qualsiasi modalità, così da raggiungere il livello indicato. Soddisfatti i requisiti, vi basterà premere il tasto ZR nel menu principale per accedere all'elenco amici e invitare qualsiasi utente sia presente nella lista. Va precisato che bisogna raggiungere il livello 6 non solo per invitare qualcuno ma anche per accettare un inviti, quindi accertatevi che anche i vostri amici abbiano raggiunto il livello minimo per partecipare alle partite degli amici.

