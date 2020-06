Ninjala: il free to play esclusiva Nintendo raggiunge 1 milione di download in un giorno

In esclusiva per Nintendo Switch recentemente è uscito Ninjala, un free to play sviluppato da GungHo Online Entertainment (creatori di Let It Die). Il concetto del gioco è molto semplice: ottenere più punti per conquistare la classifica, il tutto arricchito da potenziamenti sotto forma di gomme da masticare magiche.

Il titolo sulla console ammiraglia della grande N ha già superato un milione di download dal suo lancio il 24 giugno. Per celebrare questo ambito traguardo e per "scusarsi" di tutti gli errori di accesso al server che si sono verificati dal momento dell'uscita, tutti i giocatori riceveranno 100 Jala (la valuta di gioco) e 10 Ippon Gum.

Attualmente il gioco dispone di 2 mappe (con una terza in arrivo), tre categorie diverse di arma - Katana, Martello e Yo-yo - per un totale di 12 strumenti corpo a corpo e una sola modalità di gioco chiamata battaglia reale; nulla a che vedere con i Battle Royale poiché allo scontro parteciperanno solo otto giocatori.

Fin da subito il titolo è stato accostato a Splatoon, lo sparatutto in terza persona sbarcato su Wii U, sia per lo stile che per i colori che presenta l'opera dei ragazzi di GungHo. Ninjala offre ai suoi utenti anche un modalità in single player a pagamento, in cui verranno approfondite le vicende all'interno del mondo in cui è ambientato il coloratissimo brawler.