Ninjala per Nintendo Switch rinviato, non uscirà a maggio

Il publisher GungHo Online Entertainment ha annunciato che Ninjala non uscirà il 28 maggio come inizialmente previsto, il gioco è stato rinviato a causa di difficoltà legate all'emergenza Coronavirus.

Ninjala è ora atteso per il 25 giugno in formato digitale esclusivamente su Nintendo Switch, l'epidemia Covid-19 ha rallentato lo sviluppo ed il team ha bisogno di più tempo per terminare i lavori e proporre al pubblico un prodotto di qualità.

Questo è quanto scrive il nostro Gabriele Carollo dopo aver provato la Beta di Ninjala: "Ninjala è un titolo che, allo stato attuale, non ci ha convinto come avremmo sperato. L'opera di GungHo si ispira a Splatoon unicamente per quanto concerne lo stile visivo e la carica di energia che intende trasmettere, ma l’impasto ludico appare piuttosto fuori fuoco. Tra meccaniche poco chiare e mosse strategiche che sembrano trovare uno spazio troppo limitato nella baraonda dei match, il multiplayer previsto su Nintendo Switch avrà molto da dimostrare al suo arrivo sulle scene, nella speranza che l'offerta ludica e contenutistica riesca a raggiungere gli stessi standard del frizzante comparto grafico."