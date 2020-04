Ninjala: nuovi dettagli sul supporto, Season Pass e potenziamento dei personaggi

GungHo Online Entertainment ha pubblicato il terzo video-diario degli sviluppatori di Ninjala, esuberante titolo in uscita su Nintendo Switch, che offre una panoramica sul Season Pass e sui potenziamenti dei personaggi di gioco.

Come si apprende infatti, Ninjala verrà supportato con aggiornamenti stagionali, in un intervallo temporale che varierà dalle otto alle dieci settimane. Ogni update aggiungerà nuove funzionalità, armi e livelli di gioco. Il Season Pass prenderà il nome di Ninjala Pass e offrirà ai giocatori che decideranno di acquistarlo incentivi e bonus di vario genere. Il Pass sarà suddiviso in 100 livelli raggiungibili completando le missioni legate a degli specifici livelli.

Parlando dei potenziamenti, gli sviluppatori hanno invece affermato che ogni Ninja potrà equipaggiare delle speciali abilità passive chiamate Gum Bottles. Tutte le abilità potranno essere potenziate attraverso l'utilizzo di Carte Shinobi e Medaglie Ninja, entrambe ottenibili partecipando alle partite online e liberamente utilizzabili sui singoli personaggi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Ninjala uscirà il 27 maggio in esclusiva per Nintendo Switch. Dal 28 aprile sarà inoltre possibile accedere alla open beta di Ninjala.