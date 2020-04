Ninjala, l'Open Beta in arrivo: disponibile il pre-load su Nintendo Switch

Oltre ad aver presentato al pubblico il gioco italiano Baldo e aver offerto l'opportunità di dare un primo sguardo a The Last Campfire, nuovo titolo degli autori di No Man's Sky, l'ultimo Nintendo Indie direct ha presentato Ninjala.

Parliamo ovviamente di una produzione indipendente, che punta a portare sul mercato videoludico un'esperienza multiplayer coloratissima e alquanto peculiare. All'interno del titolo, che porta la firma di GungHo Online Entertainment, l'utente vestirà infatti i panni di un Ninja dalle abilità piuttosto insolite. A più prevedibili abilità nel campo del Ninjutsu e delle arti marziali, si affiancano infatti alche la capacità di dedicarsi al parkour o, decisamente bizzarra, la possibilità di creare armi utilizzando delle semplici gomme da masticare.



Per consentire al pubblico di testare questo action game multiplayer, GungHo Online Entartainment ha deciso di organizzare un'Open Beta di Ninjala, accessibile gratuitamente ed aperta a tutti i giocatori interessati. Quest'ultima prenderà il via solo nel corso della prossima settimana su Nintendo Switch, ma per chi desiderasse portarsi avanti, segnaliamo che il pre-load dell'Open Beta di Ninjala è già attivo su Nintendo eShop. Di seguito, vi ricordiamo che i giorni prescelti per i test sono martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con sessioni di un'ora, regolate da un apposito calendario dell'Open Beta di Ninjala.