Ninjala presto in azione: l'open beta si prepara a partire, i dettagli

Nel corso dell'ultimo Nintendo Indie Direct ha trovato spazio anche Ninjala, un coloratissimo e peculiare action game dalla natura multiplayer, presto in arrivo sulla console della Casa di Kyoto.

Per celebrare l'approssimarsi della pubblicazione, il team di GungHo Online Entertainment ha deciso di organizzare una corposa sessione di open beta di Ninjala, al fine di consentire al pubblico di avere un primo assaggio della produzione. Quest'ultima è strutturata in un articolato calendario, che vi proponiamo di seguito:

Martedì 28 aprile: dalle ore 21:00 alle 21:59;

Mercoledì 29 aprile: dalle ore 05:00 alle 05:59;

Mercoledì 29 aprile: dalle ore 13:00 alle 13:59;

Gli orari indicati corrispondono al fuso orario italiano. Segnaliamo che, trattandosi di una Open Beta, non sarà necessario alcun particolare requisito per potervi accedere. Per condividere maggiori dettagli su quello che sarà il gameplay di Ninjala, GungHo Online Entartainment ha inoltre pubblicato un nuovo diario di sviluppo, che trovate direttamente in apertura a questa news.



Ninjala sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 maggio e porterà con sé confronti ninja decisamente insoliti, basati su parkour, armi create usando gomme da masticare e ninjtsu! Tra le produzioni indipendenti recentemente presentate da Nintendo, ricordiamo il gioco italiano Baldo, che fonde Zelda alle atmosfere dello Studio Ghibli, e la nuova creazione degli autori di No Man's Sky, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di The Last Campfire.