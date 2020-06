Ninjala sfonda il tetto dei due milioni di download, 100 Jala gratis per tutti

Ninjala ha raggiunto e superato quota due milioni di download in pochi giorni dal Nintendo eShop, per ringraziare i giocatori di questo successo, GungHo ha deciso di regalare 100 Jala per un periodo limitato.

I Jala sono la moneta virtuale di Ninjala, utile per acquistare non solo oggetti cosmetici ma anche il Pass della Battaglia, attualmente in vendita a 950 Jala. Al lancio il gioco ha totalizzato un milione di download in 24 ore, numeri che hanno mandato in down l'infrastruttura online, tornata regolarmente a funzionare dopo qualche ora, per scusarsi in quel caso gli sviluppatori avevano offerto 100 Jala e 10 Ippon Gun.

Disponibile gratis sul Nintendo eShop con supporto per le microtransazioni, Ninjala sembra essere al momento una scommessa vinta essendo riuscito a conquistare ben due milioni di giocatori in pochissimi giorni, se GungHo continuerà a supportare il progetto con eventi e nuovi contenuti possiamo aspettarci numeri in crescita, chissà che Ninjala non possa diventare il free to play di maggior successo di sempre su Nintendo Switch.

E voi state giocando a Ninjala? Lo avete provato? Fateci sapere le vostre opinioni nello spazio commenti qui sotto.