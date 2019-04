Nintendo Labo VR: Sweet Proof Gaming presenta un 'Comfort Headset' dedicato!

Con la primavera, è giunto sul mercato videoludico l'intrigante progetto VR della Casa Di Kyoto: il Nintendo Labo VR. Con questo nuovo set, il peculiare mix tra intrattenimento videoludico e fai-da-te ha realizzato il proprio debutto nel mondo della realtà virtuale.

Un annuncio inaspettato, che ha attirato rapidamente attorno a sè molta curiosità da parte della community. A sorpresa, Nintendo ha inoltre annunciato un supporto d'eccezione per il prodotto, promettendo una compatibilità di Labo VR con Mario Odyssey e Breath of the Wild. Proprio recentemente, in effetti, la Grande N ha pubblicato un aggiornamento VR per The Legend of Zelda Breath of the Wild, ora disponibile gratuitamente per il download su Nintendo Switch.

Gli utenti interessati a provare la realtà virtuale di casa Nintendo potrebbero trovare interessante un prodotto annunciato da Sweet Proof Gaming. La Compagnia ha infatti presentato un "Comfort Headset" dedicato proprio alla realtà virtuale per Nintendo Switch. Si tratta sostanzialmente di un supporto per Labo VR, volto a renderne maggiormente confortevole l'utilizzo. Il prodotto non richiede di apportare modifiche al proprio set Nintendo Labo e si presenta come compatibile con Joycon/Toycon. La distribuzione del prodotto dovrebbe avere inizio a partire dal 29 aprile ed il prezzo proposto per il preordine è di 13$. Nel momento in cui scriviamo, il prodotto risulta esaurito, ma nuove scorte dovrebbero essere in arrivo nel corso della prossima settimana! Se siete interessati, potete reperire maggiori informazioni tramite il link presente in calce alla news.



Per maggiori informazioni sul nuovo set Nintendo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Nintedo Labo VR Kit realizzata dal nostro Francesco Fossetti.