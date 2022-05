Nintendo: 1.8$ miliardi di incassi con i giochi mobile, Fire Emblem Heroes inarrestabile

Dopo l'esordio non proprio esaltante risalente al 2016 con Miitomo, la scalata di Nintendo nel mondo del mercato mobile ha fruttato alla casa di Kyoto un totale di $1,797,000,000 sino ad oggi, stando alle ultime ricerche condotte dagli analisti di Sensor Tower.

Questo totale è stato accumulato grazie a giochi come Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour, Dragalia Lost, Super Mario Run e Dr. Mario World. Di questi, ad ottenere di gran lunga il successo maggiore è stato Fire Emblem Heroes, che da solo ha portato nelle casse della grande N quasi un miliardo di dollari. Altri titioli nella lineup mobile di Nintendo hanno generato guadagni lenti ma costanti, eccetto Dr. Mario World, che sembra essere un altro progetto che fatica a trovare il suo pubblico, o che comunque non spinge i clienti a fare acquisti in-game.

Come potete osservare tramite il grafico che vi abbiamo riportato più in basso, nonostante Fire Emblem Heroes abbia una base di installazione di 18 milioni in tutto il mondo (cifra inferiore rispetto ad altre produzioni Nintendo), riesce comunque a spazzare via gli altri giochi in termini di incassi generati. Super Mario Run è in cima alle classifiche per la maggior numero dei download, ma le sue entrate (pari a 87 milioni di dollari) non sono minimamente paragonabili a quelle, ben più alte, di Fire Emblem Heroes. Il gioco di ruolo originariamente lanciato nel 2017 sorprende per la costanza dei suoi incassi di anno in anno, mentre Animal Crossing: Pocket Camp e Mario Kart Tour hanno beneficiato di un grande boost in concomitanza con l'arrivo della pandemia.

Per scoprire i segreti del successo del gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Fire Emble Heroes. Il titolo disponibile per iOS e Android offre anche un servizio in abbonamento con cui è possibile ottenere premi e vantaggi in-game.