Nintendo 2DS: annunciato un nuovo bundle con Zelda Ocarina of Time

ha annunciato un nuovo bundle didedicato a. La nuova edizione della console, attualmente confermata per il solo mercato americano, si presenta con una nuova colorazione e una copia pre-installata del gioco.

La console si presenta in una nuova colorazione verde con i bottoni arancioni, oltre a contenere al suo interno una copia pre-installata di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Come nel caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild Explorer's Edition, l'arrivo del nuovo bundle di Nintendo 2DS è fissato per il 24 novembre in occasione del Black Friday, al prezzo di 79,99 dollari, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul possibile arrivo della console in Italia o Europa.