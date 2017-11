Tempo di sconti anche per le: su Amazon.it è possibile acquistarea prezzi ridotti per il Black Friday, una buona occasione se cercate una console portatile per voi o per eventuali regali di Natale.

Amazon.it offre Nintendo 2DS Bianco/Rosso + New Super Mario Bros 2 a 79.99 euro (anzichè 99.99 euro) mentre New 2DS XL può essere acquistato nelle colorazioni bianco/arancione e nero/turchese al prezzo di 132.99 euro contro i 149.99 euro di listino.

Ricordiamo che nel caso del 2DS Standard l'alimentatore non è compreso nella confezione, quest'ultimo è invece incluso nel New Nintendo 2DS XL.