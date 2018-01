Nintendo 3DS e 2DS saranno supportati anche nel 2018

Intervistato dal quotidiano giapponese Kyoto Shimbun , il presidente di Nintendoha confermato che la compagnia continuerà a supportare le console della famiglia 3DS anche nel corso del 2018.

Lo scorso anno i modelli 3DS e 2DS hanno raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati e la domanda è ancora molto alta, specialmente in Giappone e, per i modelli più economici, in Nord America. L'azienda non ha intenzione di abbandonare questa piattaforma e continuerà a garantire supporto almeno per tutto il 2018, come confermato da Kimishima.

Il presidente non ha rivelato nulla riguardo eventuali giochi First Party in fase di sviluppo per 3DS e 2DS, da qualche giorno si parla però di un nuovo Zelda portatile apparentemente basato su Link Awakening, secondo alcuni rumor il gioco in questione potrebbe essere annunciato durante il non ancora confermato evento Direct di gennaio.