Nintendo 3DS: il firmware si aggiorna a un anno dall'ultimo update, cosa cambia?

A circa un anno di distanza dall'ultimo update, Nintendo torna ad aggiornare a sorpresa il firmware di 3DS. La notizia non è stata ancora diffusa dai canali americani ed europei della compagnia, mentre la divisione giapponese ha già informato i propri utenti.

Ma cosa cambia con questo inaspettato aggiornamento? Ben poco, in realtà, dal momento che la descrizione ufficiale dell'update recita: "Miglioramenti alla stabilità del sistema e alla comodità d'utilizzo". Stando all'analisi di GBAtemp, il principale intento di Nintendo è stato quello di porre un freno all'azione degli homebrewer introducendo un sistema di difesa contro Browserhax, un metodo piuttosto popolare tra gli utenti per installare dei firmware custom sulla console portatile. Nonostante questo, circolano ancora dei firmware personalizzati in grado di girare sulla versione 11.15.0-47 di Nintendo 3DS, tra cui il Luma3DS. Al momento non è chiaro se la grande N agirà nuovamente in futuro per continuare a bloccare iniziative di questo tipo.

Stando ad un rumor apparso recentemente in rete, Nintendo smetterà presto di accettare nuovi giochi per 3DS e Wii U, con i rispettivi eShop che andrebbero in pensione a partire dal primo aprile del prossimo anno. Una decisione similare è già stata presa da Sony con PS Vita, il cui store online non accoglie più nuove pubblicazioni già da alcuni giorni.