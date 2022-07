Il Nintendo 3DS è morto, ma ha un nuovo gioco in uscita questa settimana

Il Nintendo 3DS ha registrato un buon successo negli anni, con circa 79 milioni di unità vendutea. La console non è più supportata ormai da tempo, ma nonostante tutto ci sono ancora degli sviluppatori che stanno investendo sulla piccolina di casa Nintendo.

Si tratta di un gruppo di sviluppatori indie provenienti dall'Australia, i quali hanno in piano, stando a quanto rivelato dai colleghi di Nintendo Life, di pubblicare dei nuovi titoli anche per la Wii U, per un totale di sette nuovi videogiochi. Il prossimo in lista d'uscita è Silver Falls Ghoul Busters, in arrivo questa settimana negli Stati Uniti e prossimamente in Europa. Il videogioco in questione - successore di Silver Falls 3 - è un platform 2D vecchio stampo, basato principalmente su esplorazione ed enigmi ambientali, e verrà venduto al prezzo di 9,99$.

Restando in casa Nintendo, Nintendo Switch continua a registrare numeri davvero importanti. Secondo alcune previsioni del gruppo NPD, specializzato in indagini statistiche, Nintendo Switch potrebbe essere la console più venduta entro la fine del 2022, una situazione spinta anche dalla crisi dei semiconduttori che interessa le console targate PlayStation ed Xbox.

Questo grande successo potrebbe però continuare grazie a una nuova revisione di Switch. La voce è stata messa in circolo su un noto forum cinese, da cui apprendiamo che una nuova versione di Nintendo Switch potrebbe essere annunciata a Settembre di quest'anno. I leak parlano di una console con diverse migliorie tecniche, tra cui una capacità computazionale molto più elevata rispetto al modello standard.